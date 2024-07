Zagovornik ni ugotovil diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom

Ljubljana, 15. julija - Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj je trdil, da mu je zdravstvena ustanova onemogočila dostop do portala za mladoletnega otroka zaradi osebne okoliščine spola. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, so sporočili iz njegovega urada.