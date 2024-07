Razprava v DZ o zakonskem predlogu vlade za pomoč ribičem v znamenju kritik SDS

Ljubljana, 15. julija - Poslanci so danes v DZ razpravljali o predlogu spremembe zakona, ki obravnava nadomestila za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova in pravno pomoč ribičem zaradi hrvaških kazni. V opozicijski SDS so bili kritični do predloga, ker predvideva finančno pomoč le v primeru pravnomočnih kazni za ribiče, ki se z ribolovom dejansko preživljajo.