Ponovno se začenja akcija zbiranja plastenk za Junake 3. nadstropja

Ljubljana, 15. julija - Društvo Junaki 3. nadstropja skupaj z Lidlom Slovenija in Interzerom Slovenija danes ponovno začenja akcijo Plastenke za Junake s katero si prizadevajo zbirati odpadne plastenke in sredstva od njihove prodaje nameniti za pomoč otrokom, obolelim za rakom. Zbiranje plastenk bo do 30. septembra potekalo v treh Lidlovih trgovinah.