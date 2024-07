Gradnja kolesarske poti Celje-Štore-Šentjur se bliža koncu

Celje, 15. julija - Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur, ki se je začela maja 2022, se bliža koncu. Na trasi kolesarske steze dela potekajo še na odseku od Teharske ceste do Zvodnega, pred zaključkom pa je gradnja Godčevega mostu pri Železarni Štore, so sporočili z Mestne občine Celje in Občine Šentjur.