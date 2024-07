Na vlakih maja več potnikov, v koprskem pristanišču več pretovorjenega blaga

Ljubljana, 15. julija - Vlaki so maja prepeljali 1,4 milijona potnikov, kar je desetino več kot leto prej. S tem se nadaljuje trend rasti železniškega potniškega prometa. Tudi z avtobusi v medkrajevnem javnem prevozu so našteli več potnikov. V koprskem pristanišču so po dveh mesecih padcev našteli več pretovorjenega blaga, a manj potnikov, je objavil statistični urad.