Agencija za varnost prometa opozarja na primerno obutev med vožnjo poleti

Ljubljana, 15. julija - Med poletjem mnogi vozniki za volan radi sedejo bolj lahkotno obuti, kar ne omogoča povsem varnega upravljanja vozila, so opozorili na Agenciji za varnost prometa (AVP). Voznike so v sporočilu za javnost pozvali, naj med vožnjo, namesto natikačev, obujejo bolj primerno obutev, torej udobne in lahke čevlje, ki čvrsto objamejo nogo in podplat.