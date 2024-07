Pogorišče v Portorožu si bodo ogledali forenziki

Portorož, 15. julija - Potem ko so gasilci v nedeljo po več urah boja z ognjem le uspeli omejiti in pogasiti požar v kompleksu trgovin in lokalov ob promenadi v središču Portoroža, se danes začenja ocena škode in iskanje vzrokov, zakaj je do požara prišlo. Kot so za STA sporočili s piranske občine, si bodo pogorišče danes ogledali tudi forenziki.