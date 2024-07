Ljubljana, 15. julija - Višji policijski inšpektor z Uprave uniformirane policije Policijske uprave (PU) Koper Jure Griljc in poveljnik gasilske operative Gasilske brigade Koper Jan Brodar bosta danes ob 12.30 pred objektom lokala Alaya v Portorožu, ki je zagorel v nedeljo, dala izjavo za medije o delu policistov in gasilcev, so sporočili s PU Koper.