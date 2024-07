Mladi slovenski biologi do štirih medalj na mednarodni biološki olimpijadi

Ljubljana, 15. julija - S 35. Mednarodne biološke olimpijade, ki je letos med 7. in 14. julijem potekala na Univerzi Nazarbayev v mestu Astani v Kazahstanu, se je slovenska ekipa vrnila z dvema srebrnima in dvema bronastima medaljama. Srebrni odličji sta osvojila Matej Nastran in Miha Ferlinc, bronasti pa Špela Polutnik in Svit Stramšak.