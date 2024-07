Izbiranje gostitelja Evrovizije v Švici tudi z grožnjami o referendumih

Zürich, 15. julija - Zmaga švicarskega pevca Nema na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije bo televizijski spektakel prihodnje leto popeljala v Švico, kjer poteka izbiranje mesta, ki bo prevzelo organizacijo in finančne stroške. V igri so štiri mesta, a desničarski stranki EDU in SVP razmišljata o referendumih proti javni finančni podpori v potencialnih mestih.