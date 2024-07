Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o obsegu škode in sanacije posledic sobotnega neurja s točo na območju Slovenske Bistrice

Ljubljana, 15. julija - Novinarska konferenca, na kateri bodo župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar, poveljnik tamkajšnje civilne zaščite in poveljnik bistriške gasilske zveze spregovorili o obsegu škode in sanacije posledic sobotnega neurja s točo, bo danes ob 12. uri v prostorih PGD Slovenska Bistrica na Kolodvorski 23 v Slovenski Bistrici, so sporočili z občine.