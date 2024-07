V Slovenski Bistrici še vedno odpravljajo posledice sobotnega neurja s točo

Slovenska Bistrica, 15. julija - V občini Slovenska Bistrica še danes odpravljajo posledice sobotnega neurja s točo, ki je po besedah župana Ivana Žagarja povzročilo veliko škodo. Poškodbe so na najmanj 420 objektih, predvsem na strešnih kritinah, škoda je tudi na avtomobilih in kmetijskih površinah. Eni družini so morali zaradi poškodovanega doma priskrbeti nadomestno stanovanje.