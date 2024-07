Večer: Vložena obtožnica za domnevne ugrabitelje in morilce Danijela Božića

Ljubljana, 15. julija - Specializirano državno tožilstvo je 1. julija na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper osem oseb za umor 35-letnega Danijela Božića in poskus umora in ugrabitve Žarka Tešanovića ter pomoč pri teh dejanjih. Med obtoženimi so tudi domnevni člani Kavaškega klana, poroča časnik Večer.