Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca poslancev SDS Gladka in Mahniča o delu preiskovalne komisije DZ o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda

Ljubljana, 15. julija - Novinarska konferenca poslancev SDS Rada Gladka in Žana Mahniča, na kateri bosta spregovorila o delu preiskovalne komisije DZ o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda ter o naznanitvi suma kaznivega dejanja poslanca Gibanja Svoboda Tomaža Laha, bo danes ob 13. uri v preddverju male dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili s poslanske skupine SDS.