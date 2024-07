Miami, 15. julija - Svetovni nogometni prvaki Argentinci so v finalu pokala Amerike v Miamiju po podaljšku premagali Kolumbijo z 1:0 in s tem na prvenstvu v ZDA ubranili naslov. Copo so šestnajstič za rekord osvojili po zaslugi zadetka Lautara Martineza v 112. minuti.