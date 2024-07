Delo o razmerah v ZDA (15. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Barbara Kramžar v komentarju Ameriško igranje z ognjem piše o sodobnih Združenih državah Amerike, ki so po njenem mnenju globoko razdeljene po strankarskih in ideoloških črtah. Dodaja, da pristransko razumevanje demokracije najbolj koristi avtokratom tega sveta, ki so za obstanek na oblasti pripravljeni svet potisniti v vojne in razdejanje.