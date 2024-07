Reporter o Uberju (15. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Silverster Šurla v komentarju Zaplankana Slovenija piše o aplikaciji Uber, ki v mnogih državah deluje kot dobra alternativa taksijem s pol nižjimi cenami prevozov kot jih ponujajo le ti. Avtor se sprašuje zakaj Uberja še ni v Sloveniji in dodaja, da je to še en dokaz naše zaplankanosti, nekomu to seveda koristi, potrošnikom gotovo ne.