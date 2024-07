Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. in 14. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Tuje tiskovne agencije so v povezavi s Slovenijo poročale o neurju, ki je v soboto zajelo državo, spremljali pa so ga tudi sunki vetra in toča. Poročale so tudi o slovenskem kolesarju Tadeju Pogačarju, ki je že drugič v dveh dneh v Pirenejih premagal konkurenco na dirki po Franciji.