Vreme: Ponoči bo delno jasno

Ljubljana, 14. julija - Zvečer in ponoči bo delno jasno, zjutraj bo lahko po nižinah malo megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek bo pretežno jasno in še bolj vroče. V sredo in četrtek bo sončno, popoldanske nevihte bodo spet nekoliko verjetnejše.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta sega iznad Skandinavije in Baltika do vzhodnih Alp. Od jugozahoda doteka k nam zelo topel in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče poletno vreme.