Rusija izkoristila napad na Trumpa za kritiko ameriške podpore Kijevu

Moskva, 14. julija - Rusko zunanje ministrstvo je danes pozvalo ZDA, naj proučijo svojo politiko spodbujanja sovraštva in izkoristijo poskus atentata na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa za obsodbo podpore Ukrajini. Kot so dodali, bi ZDA sredstva, ki jih dajejo Ukrajini, mogoče morale nameniti financiranju policije. V Kremlju pa so obsodili nasilje.