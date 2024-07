Makedonska vlada zaradi več požarov razglasila krizne razmere

Skopje, 14. julija - Severno Makedonijo je med vročinskim valom zajelo sedem gozdnih požarov, zaradi česar je tamkajšnja vlada že ponoči razglasila krizne razmere, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. S požari so se v soboto spopadali tudi na Hrvaškem in so jih še isti dan omejili.