Slovenska bakla pred OI obiskala vse slovenske občine

Ljubljana, 14. julija - V Parizu se bodo 26. julija začele olimpijske igre, v antični Olimpiji pa so 16. aprila prižgali olimpijski ogenj pred potjo olimpijske bakle do prizorišča iger. Dan pozneje, 17. aprila, je s tromeje Slovenije, Madžarske in Hrvaške, v občini Lendava, svojo pot po državi začela slovenska bakla in jo po obisku vseh občin končala 13. julija.