Slovenija pretresena ob poskusu atentata na Trumpa

Ljubljana, 14. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sta danes izrazila pretresenost ob sobotnem poskusu atentata na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poudarili so, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. Podobno je v odzivu dejal premier Robert Golob, ki je obsodil napad.