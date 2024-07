Največ škode v sobotnem neurju na območju Slovenske Bistrice

Slovenska Bistrica, 14. julija - Sobotne nevihte s točo so največ škode povzročile na območju občine Slovenska Bistrica. Na območju Štajerske so zabeležili 509 dogodkov, od tega na območju občine Slovenska Bistrica 231. Najbolj je bilo prizadeto širše območje mesta Slovenska Bistrica ter območje krajevnih skupnosti Zgornja Ložnica in Vrhole Preloge.