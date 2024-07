Veleposlanik Mirošič obsodil napad na demokracijo v ZDA

Washington, 14. julija - Slovenski veleposlaniki v ZDA Iztok Mirošič je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogodkov na političnem zborovanju v Pensilvaniji in to označil za nesprejemljiv napad na demokracijo. Za zdaj še neznani strelec je v soboto v Butlerju v Pensilvaniji ranil bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in ubil osebo, ki se je udeleževala zborovanja.