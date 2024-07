Pred vodilnim Pogačarjem in tekmeci nov zahteven dan v Pirenejih

Pau, 14. julija - Karavana kolesarske dirke po Franciji bo tudi danes pred zahtevno preizkušnjo v Pirenejih. Slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) in ostale tekmece v boju za skupni seštevek čaka 197,7 km dolga 15. etapa od Loudenviella do vrha ciljnega vzpona na Plateau de Beille. Etapi se bo začela ob 12.05 in končala okoli 17.40.