Toča klestila predvsem na Štajerskem

Ljubljana, 13. julija - Agencija RS za okolje (Arso) je tudi danes za del države izdala oranžno opozorilo zaradi nevarnosti neviht. Te so se nad Slovenijo razvile v zgodnjih popoldanskih urah, kasneje pa so se začele pomikati proti severovzhodu države. O obsežnih nevihtah s točo uprava za zaščito in reševanje poroča predvsem s Štajerske.