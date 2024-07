Attal bo vodil poslansko skupino liberalcev

Pariz, 13. julija - Potem ko je sredinsko zavezništvo francoskega predsednika Emmanuela Macrona na predčasnih parlamentarnih volitvah v nedeljo doživelo poraz, so danes premierja Gabriela Attala izvolili za vodjo poslancev stranke Preporod v narodni skupščini. Kot piše Politico, je to znak, da so vladi šteti dnevi.