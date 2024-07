Močna neurja prizadela Avstrijo in Nemčijo

Dunaj/München, 13. julija - Po močnih neurjih, ki so v petek prizadela Avstrijo, je tamkajšnja služba za napovedovanje vremena UBIMET sporočila, da je v enem dnevu zabeležila 190.000 udarcev strele, kar je največ letos. Neurja so prizadela tudi Nemčijo, najbolj prizadeta so bila območja v bližini Bodenskega jezera, poroča nemška tiskovna agencija dpa.