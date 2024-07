Ilustratorski kot Centra ilustracij prejel oblikovalsko nagrado a' design

Rim, 13. julija - Ilustratorski kot, ki sta ga za Center ilustracije oblikovali Sara Badovinac in Sara Škarica, združeni v tandemu Sara&Sara, je prejel mednarodno oblikovalsko nagrado a' design. Bronasto nagrado sta dobili za mobilno enoto, s katero Center ilustracije doma in v tujini predstavlja izvirno slovensko ilustracijo, so sporočili z Vodnikove domačije.