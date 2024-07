Guterres: Čas je za politični pogum in končanje vojne v Gazi

New York, 13. julija - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je znova pozval h končanju vojne v Gazi, takojšnji humanitarni prekinitvi ognja in izpustitvi vseh talcev s strani islamističnega gibanja Hamas. Po njegovi oceni je skrajni čas za politični pogum in dosego dogovora. Izraelski napadi na Gazo se medtem tudi danes nadaljujejo.