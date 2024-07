Dnevnik o lekcijah ob obletnici požara na Krasu (13. 7.)

Ljubljana, 13. julija - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Navzkrižja med gozdovi in travniki piše o spoznanjih, ki jih ne smemo spregledati ob obletnici požara na Krasu. Prva lekcija je bila, da je treba poskrbeti za ustrezno protipožarno varnost, druga pa, da je treba sanacijske posege izvajati z dolžno občutljivostjo do vrednosti prostora in njegovih potencialov.