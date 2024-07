CONMEBOL preiskuje dogajanje po polfinalni tekmi Cope, Urugvajci besni zaradi organizacije

Miami, 13. julija - Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je sprožila preiskavo dogajanja po koncu polfinale tekme južnoameriškega prvenstva med Kolumbijo in Urugvajem, ko so se stepli navijači Kolumbije in nekateri igralci Urugvaja. Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa je odgovornost za incidente pripisal krovni zvezi.