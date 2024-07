Newyorški borzni indeksi dosegli tedensko rast

New York, 13. julija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili že peti uspešen teden v zadnjih šestih tednih, čemur je botrovalo dobro četrtkovo poročilo ameriškega ministrstva za delo o umirjanju inflacije. Vlagatelji so zaradi tega vse bolj prepričani v skorajšnje znižanje obrestnih mer.