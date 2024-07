Delo o kandidatih za ameriškega predsednika Trumpu in Bidnu (13. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Zorana Baković v komentarju Pazi na prst in jedrski gumb piše o predsedniku ZDA Joeju Bidnu in nekdanjemu predsedniku ter izzivalcu na prihajajočih volitvah Donaldu Trumpu. Avtorica poudarja, da sta oba v preteklosti spregovorila o ameriškem "jedrskem gumbu", nazadnje pa je to storil Biden kot odgovor ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.