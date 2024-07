Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili blizu rekordnih vrednosti. Vlagatelje so sicer razočarali poslovni rezultati bank in poročilo ministrstva za delo, da so se cene izdelkov pri proizvajalcih v ZDA junija zvišale bolj od napovedi, a to ni zasenčilo pričakovanj, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve septembra znižala obrestne mere.