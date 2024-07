Udar strele zanetil požar na kmetiji, poginilo osem telet

Ptuj, 12. julija - Na območju Ptuja je okoli 18. ure zagorelo na gospodarskem poslopju. Po prvih informacijah policije je požar najverjetneje povzročil urad strele v del poslopja, kjer je bilo osem telet. Vsa so poginila, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Po do sedaj zbranih obvestilih se v požaru ni poškodovala nobena oseba.