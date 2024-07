V prometni nesreči na Tolminskem umrl motorist

Tolmin, 12. julija - Na glavni cesti Peršeti-Kobarid se je danes okoli 16. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je zaradi hudih poškodb umrl motorist. Nesreča se je zgodila, ko sta čelno trčila voznik motornega kolesa in osebni avtomobil. Glavna cesta med Tolminom in Kobaridom je zaprta, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.