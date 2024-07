Lani k selitvenemu prirastu pomembno prispevali državljani Bosne in Hercegovine

Ljubljana, 13. julija - V Slovenijo se je lani priselilo 4031 državljanov Slovenije in 29.908 tujih državljanov, hkrati se je odselilo 5627 slovenskih in 16.784 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 11.528 oseb. Največ tujcev se je v Slovenijo priselilo iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki Statističnega urada RS.