Ljubljanska borza s krepko tedensko rastjo

Ljubljana, 12. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v tem trgovalnem tednu zvišali. Indeks SBI TOP je pridobil več kot tri odstotke in presegel 1600 točk ter je na najvišji ravni v 16 letih. Podražili so se vsi blue chipi, najbolj Sava Re, ki je pridobila skoraj 10 odstotkov. Najprometnejše so bile s 4,6 milijona evrov prometa delnice NLB.