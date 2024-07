Nad Slovenijo aktivna dva nevihtna sistema

Ljubljana, 12. julija - Nad Slovenijo sta aktivna dva nevihtna sistema. Prvi je nastal nad Furlanijo-Julijsko krajino in se pomaknil nad zahodno Slovenijo, trenutno pa je že oslabel. Nad osrednjo Slovenijo je kasneje nastala nova nevihtna linija, ki se zdaj premika proti vzhodu, so za STA pojasnili na Arsu. Zaradi neviht so za del države izdali oranžno opozorilo.