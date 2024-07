Citigroup z rastjo dobička, Wells Fargo z rahlim padcem

New York, 12. julija - Ameriški banki Citigroup in Wells Fargo sta danes objavili poslovne rezultate za drugo četrtletje. Citigroup je s štiriodstotno rastjo čistega dobička in 60-odstotnim skokom prihodkov iz investicijskega bančništva presegel pričakovanja trgov, Wells Fargo pa je zabeležil rahlo nižji dobiček ter s čistimi obrestmi zaostal za pričakovanji analitikov.