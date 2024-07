Četrtletni rezultati bank uvodoma v zeleno obarvani newyorške borze

New York, 12. julija - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nad izhodišči. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili objavo četrtletnih rezultatov velikih ameriških bank JPMorgan Chase in Citigroup, ki sta presegli pričakovanje trgov.