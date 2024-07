Ljubljanska borza: Indeks teden končal precej nad 1600 točkami

Ljubljana, 12. julija - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je zadnji trgovalni dan v tednu pridobil tri četrtine odstotka in teden končal pri 1639,71 točke, kar je nova najvišja raven v okoli 16 letih. Borzni posredniki so opravili za 3,23 milijona evrov poslov, skoraj polovico z delnicami NLB. Od bolj prometnih so se delnice Krke podražile za več kot odstotek.