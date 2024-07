Kmečka iniciativa odstranila prometne znake na cesti Britof-Hotemaže in jih prinesla pred infrastrukturno ministrstvo

Ljubljana, 12. julija - Prometna ureditev na novi cestni povezavi Britof-Hotemaže, ki prepoveduje vožnjo s kmetijsko mehanizacijo, je med kmeti povzročila veliko nezadovoljstva. V združenju Kmečka iniciativa, kjer prepoved ocenjujejo kot nezakonito in nepravično, so zato danes dopoldne odstranili znake in jih odnesli na ministrstvo za infrastrukturo.