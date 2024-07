Cene na ravni proizvajalcev v ZDA junija višje od pričakovanj

Washington, 12. julija - Cene izdelkov pri proizvajalcih so se v ZDA junija na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka, medtem ko so analitiki pričakovali 0,1-odstotno rast. Medletno je bila rast teh cen 2,6-odstotna, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. Podatki krepijo upanje trgov, da bo v ZDA septembra prišlo do znižanja obrestnih mer.