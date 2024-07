Razpis za kompetenčne centre za dizajn management

Maribor, 12. julija - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management - KCDM 4.0 za obdobje 2024-2027. Na voljo je 1,52 milijona evrov za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ treh kompetenčnih centrov, so sporočili iz sklada.