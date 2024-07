Neurja povzročala škodo v Avstriji in Lombardiji

Gradec/Celovec/Innsbruck/Milano, 12. julija - Na vzhodu avstrijske Koroške in zahodu avstrijske Štajerske so neurja ponoči povzročila poplave. Podobno je bilo tudi na Tirolskem, kjer sta nemška državljana zaradi blatnega plazu ostala ujeta v avtomobilu. Neurja so prizadela tudi italijansko Lombardijo, zlasti območja mest Milano, Varese in Como, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.