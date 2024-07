Na novomeški urgenci zaradi vročinskega vala zelo povečano število dnevnih obiskov

Novo mesto, 12. julija - V urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto zaradi vročinskega vala beležijo zelo povečano število dnevnih obiskov. Še posebej več je obiskov občutljivih skupin prebivalstva, kot so starejši, otroci, bolniki s srčno-žilnimi obolenji in nosečnice. Posledično je čas čakanja na obravnavo podaljšan, so sporočili.