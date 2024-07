JP Morgan Chase v četrtletju z višjim dobičkom

New York, 12. julija - Ameriška banka JP Morgan Chase je v drugem četrtletju letos zabeležila 18,1 milijarde dolarjev (16,6 milijarde evrov) čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 25-odstotno rast, predvsem na račun boljših rezultatov v investicijskem bančništvu in dobička iz lastniškega deleža v Visi. Dobiček so medtem oklestili višji stroški za slaba posojila.